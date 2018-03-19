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ЕС обнародовал официальное заявление с требованиями к России по делу Скрипаля
14:37 19.03.2018 |
Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно, ответственность за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля несет Российская Федерация.
Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованной в понедельник.
"Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", - говорится в заявлении.
Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.
"Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.
Евросоюз выдвинул ряд требований к России. В частности, призвал РФ срочно ответить на вопросы, которые поднимает Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химического оружия.
"ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление", - отмечается в документе.
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