Си Цзиньпин переизбран председателем КНР, Ли Кэцян - премьером

Си Цзиньпин в субботу был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

Депутаты форума единогласно проголосовали за его кандидатуру, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.

Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Ли Чжаньшу избран председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

По традиции, председатель КНР совмещает посты главы государства и председателя ЦВС. Ранее срок пребывания председателя КНР и ЦВС китайской конституцией ограничивался двумя 5-летними сроками. На нынешней сессии ВСНП в основной закон государства было внесено изменение, которым эти ограничения были упразднены.

На очередном пленарном заседании сессии в воскресенье депутаты переизбрали Ли Кэцяна на пост премьера Госсовета КНР на второй срок. Его кандидатура была выдвинута председателем КНР.

Были также избраны заместители председателя Центрального военного совета КНР, эти посты сохранили Сюй Цилян и Чжан Юся.

Председателем Государственного комитета контроля избран Ян Сяоду, председателем Верховного народного суда - Чжоу Цян, председателем Верховной народной прокуратуры - Чжан Цзюнь.

Депутаты также избрали 172 членов постоянного комитета ВСНП.

Помимо этого депутаты ВСНП одобрили проект реформы государственной структуры. В соответствии с проектом, в Госсовет теперь входят 26 комитетов и министерств. Новыми ведомствами в структуре Госсовета стали министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и по делам ветеранов.

В состав правительства вошли управление по развитию международного сотрудничества, которое будет курировать внешние торгово-экономические связи страны, а также миграционное управление в составе министерства общественной безопасности. Минкультуры и управление по делам культуры объединены в министерство культуры и туризма.

Представляя проект реформы, член Госсовета Ван Юн подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с принятым XIX съездом КПК решением об углублении реформы партийного и государственного аппаратов.

