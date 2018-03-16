Спецслужбы США предупредили американские энергокомпании о киберугрозе со стороны России

ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили компании, работающие в американском энергетическом секторе, о необходимости пересмотра их систем обеспечения безопасности ввиду "киберугрозы со стороны России", сообщает в четверг британская газета The Guardian.

В предупреждении утверждается, что скоординированная кибератака на инфраструктуру США началась в марте 2016 года.

Издание, ссылаясь на американских представителей, пишет, что "в операционных системах нескольких организаций и компаний, работающих в энергетическом, ядерном секторах США, а также в сфере водоснабжения, выявлены зловредное программное обеспечение и другие свидетельства кибератак, следы которых ведут в Москву".

"По оценкам министерства внутренней безопасности, за хакерскими атаками на организации энергетического сектора США стоят хакеры российского правительства", - цитирует газета слова высокопоставленного американского чиновника, отмечая, что кибератака была явно скоординированной, и ее цель была выбрана преднамеренно.

"Министерство внутренней безопасности и ФБР характеризуют эту деятельность как кампанию по многоуровневому посягательству, предпринятому в отношении небольших коммерческих структур поддерживаемыми российским правительством лицами, действующими в киберпространстве, где они установили зловредное программное обеспечение и получили дистанционный доступ к сетям энергетического сектора", - приводит газета выдержки из предупреждения.

"После получения доступа поддерживаемые российским правительством лица, действующие в киберпространстве, провели разведку в сетях и собрали информацию, касающуюся систем промышленного контроля", - отмечается в документе.

Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российских физических лиц и структур в связи с кибератаками и вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.

"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - так прокомментировал введение санкций глава Минфина США Стивен Мнучин.