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Вещество, которым отравлен Скрипаль, было спрятано в багаже его дочери перед вылетом из Москвы - издание
09:52 16.03.2018 |
Нервнопаралитическое вещество, которым, по версии следствия, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы, сообщила газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме С.Скрипаля.
Издание делает вывод, что таким образом "мисс Скрипаль была умышленно нацелена на отца".
Как сообщалось, С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.
По результатам расследования, они были отравлены веществом нервнопаралитического действия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.
С.Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.
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