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Парламент Японии утвердил новое руководство ЦБ
07:43 16.03.2018 |
Парламент Японии одобрил кандидатуры правительства на должности главы Банка Японии и заместителей главы центробанка. Об этом заявил спикер нижней палаты Тадамори Осима, сообщает Reuters.
Глава Банка Японии Харухико Курода останется на этом посту еще на пять лет, после того как нынешний срок его полномочий истечет в апреле.
Масадзуми Вакатабе, профессор университета и убежденный сторонник агрессивного смягчения, а также исполнительный директор Банка Японии Масаёси Амамия станут заместителями Куроды на следующей неделе.
Кандидатуры были утверждены на пленарном заседании нижней палаты после их утверждения верхней палатой. Правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ контролирует абсолютное большинство в обеих палатах.
Курода в среду выразил уверенность в том, что Банк Японии может обеспечить плавный выход из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако он заявил, что еще слишком рано обсуждать детали, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого уровня.
Протоколы январского заседания Банка Японии, опубликованные ранее в среду, показали, что некоторые представители центробанка призвали к более тщательному изучению потенциальных негативных последствий масштабного монетарного стимулирования и сигнализировали о возможности повышения процентной ставки в будущем.
Банк Японии, скорее всего, продолжит "фактическую нормализацию" денежно-кредитной политики при новом руководстве, считает бывший член правления центробанка Такахиде Киути.
Назначение убежденного рефляциониста Масадзуми Вакатабе на пост заместителя главы ЦБ вряд ли приведет к дополнительному смягчению монетарной политики, заявил он агентству Bloomberg в конце февраля. По его словам, назначение исполнительного директора Банка Японии Масаёси Амамии еще одним заместителем главы ЦБ более важно при определении курса денежно-кредитной политики.
"Назначение Амамии означает, что нынешняя политика фактической нормализации, вероятно, продолжится", - сказал Киути, отметив, что Амамия имеет имеет большое влияние в Банке Японии.
По словам Киути, важно, что Абэ выбрал кандидатуру Куроды, несмотря на то что центробанку не удалось достичь 2%-го целевого показателя инфляции. Это означает, что правительство больше сосредоточено на стабильности финансовых рынков и поддержании экономического подъема, чем на достижении таргета по инфляции, сказал он.
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