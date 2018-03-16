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Европа будет бороться с дезинформацией 6 способами
07:32 16.03.2018 |
Евросоюз наметил план, как бороться с дезинформацией и повышать медиаграмотность у СМИ и населения. В начале недели комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль представила публике 244-страничный доклад о том, как бороться с заведомо лживой информацией. Доклад подготовили 39 специалистов, работавших над своими предложениями в течение 10 недель. В экспертную группу вошли журналисты, медиаменеджеры, профессора университетов и представители крупных американских интернет-концернов.
Не фейки - дезинформация
Для начала эксперты предложили отказаться от термина "фейковые новости", которым, как написано в тексте доклада, "злоупотребляют некоторые могущественные политики" - прозрачный намек на президента США Дональда Трампа. Как сказал один из членов команды, журналист немецкого общественного телевидения ARD Кай Гниффке (Kai Gniffke), "fake news" стал агрессивным термином, с помощью которого преследуется цель дискредитировать или определенную информацию, или определенные институции". Вместо этого в докладе предлагается говорить о "дезинформации", под которой понимается неверная, ошибочная информация, которая распространяется с целью получить ту или иную выгоду.
Группа экспертов разработала для Еврокомиссии своего рода кодекс, в котором сформулирован ряд принципов и рекомендаций. В основном речь идет о том, как отделить "овец" честной репортерской работы от "козлищ" дезинформации. Основные идеи сводятся к следующему:
- увеличить помощь и финансирование независимых фактчекинговых организаций и тех, кто занимается медиакритикой и повышением медиаграмотности;
- крупные платформы, такие как Facebook, Google, Twitter & Co., должны
сделать более видимой информацию, заслуживающую доверия;
- эксперты рекомендовали таким платформам делиться информацией со СМИ о своих поисковых и рейтинговых алгоритмах, чтобы журналисты лучше понимали, какие алгоритмы в социальных сетях способствуют повышению рейтинга тех или иных новостей;
- улучшить взаимодействие социальных сетей с независимыми СМИ, и фактчекинговыми организациями, чтобы более эффективно следить за потоками новостей и проводить быструю проверку, чтобы вовремя предотвращать распространение дезинформации;
- создать Европейские центры исследования дезинформации и укрепить связи между отдельными активистами, которые занимаются фактчекингом в различных странах.
- ввести курсы медиаграмотности в школах.
Принцип "следи за деньгами" и боты
В докладе есть оригинальное решение того, как пользователю отличить истинную популярность той или иной статьи от искусственно созданной: предоставлять информацию о том, получал ли кто-то из популярных блогеров плату за распространение этой статьи или использовались ли боты ради популяризации контента. В докладе, правда, не объясняется, как технически это можно реализовать.
Эксперты задумались и над тем, как обеспечить большую прозрачность, когда дело доходит до выяснения, кто стоит за тем или иным источником распространения информации. Их рекомендация - принудить все цифровые масс-медиа сообщать данные о том, кто владеет сайтом и сделать так, чтобы социальные сети тоже отображали эту информацию. Этот же принцип должен касаться любого оплаченного материала.
Защита мейнстримовых СМИ
Эксперты, отобранные Еврокомиссией, сделали ряд предложений, которые можно расценивать и как попытку защитить мейнстримовые СМИ. В частности, в докладе предлагается "облегчить нахождение качественных и заслуживающих доверие новостей в цифровом окружающем пространстве".
Внутренние алгоритмы соцсетей должны, по идее экспертов, выше позиционировать вызывающие доверия сообщения СМИ. Таким образом удастся не только оградить пользователей от низкокачественной или лживой информации, но и повысить доходы СМИ, честно заботящихся об объективности в освещении событий.
Кто будет определять, какие СМИ заслуживают доверия, а какие - нет, не уточняется. Это может повысить риск, что увеличится преимущество крупных известных СМИ перед вполне благонадежными, но молодыми и малоизвестными.
Новые предложения Еврокомиссия намеревается протестировать уже в ближайшие месяцы, чтобы с учетом практики применить их на выборах в странах ЕС, которые предстоят в 2019 году.
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