Венесуэла может стать ключом к дефициту нефти в 2018г - МЭА

Венесуэла может стать ключевой страной, которая подтолкнет рынок к дефициту нефти в 2018 году, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Добыча Венесуэлы демонстрирует явный тренд к ускоренному падению добычи нефти, и если она не будет скомпенсирована поставками других производителей, то эта латиноамериканская страна может стать последним элементом, который решительно подтолкнет рынок к дефициту", - говорится в ежемесячном отчете агентства.

По оценке МЭА, в феврале добыча Венесуэлы снизилась еще на 60 тыс. б/с.

Кроме того, среди стран с нестабильной добычей МЭА отмечает Ливию и, в меньшей степени, Нигерию. "В Ливии мы увидели еще один скромный прирост предложения в феврале до 1,02 млн б/с и, хотя мы пока не можем говорить о стабильности, но, похоже, что частота и серьезность прерываний производства снижаются, а темпы роста производства сохраняются", - отмечает МЭА.

По прогнозу МЭА, если добыча ОПЕК сохранится на текущих уровнях, то дефицит на рынке нефти может наступить уже во втором квартале 2018 года.

