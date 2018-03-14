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Ангела Меркель вновь избрана канцлером Германии
11:54 14.03.2018 |
Ангела Меркель (Angela Merkel) избрана в среду, 14 марта, парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.
Самый длительный процесс формирования правительства
На этом самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день, завершится. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Выборы в бундестаг ФРГ состоялись 24 сентября 2017 года. По их итогам блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ - 20,5%, Левая партия - 9,2%, "Союз-90/Зеленые" - 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6%.
Так как ни одна из прошедших в бундестаг партий не набрала правительственного большинства, победители выборов - консерваторы из ХДС/ХСС - вынуждены были начать консультации о формировании коалиции с другими партиями. Первая попытка договориться с либералами из СвДП и "зелеными" завершилась провалом в конце 2017 года.
И только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.
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