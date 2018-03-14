Японские компании могут повысить зарплаты сотрудников рекордными темпами за 20 лет

Ежегодное повышение зарплат в Японии в 2018 году составит порядка 2,3-2,4%, полагают некоторые аналитики, и если их прогноз сбудется, рост будет рекордным за 20 лет, пишет Nasdaq.

Вместе с тем ранее премьер-министр страны Синдзо Абе призывал компании увеличить зарплаты сотрудникам на 3%, чтобы достичь таргетируемого роста потребительских цен на уровне 2%.

Отмечается, что за последние четыре года средний рост зарплат в Японии составлял около 2%. В прошлом году был зафиксирован рост на 2,11%, в 2015 году - на рекордные с 1998 года 2,38%.

Крупнейшая промышленная компания Японии Toyota Corp. сообщила в среду, что она намерена увеличить ежемесячные выплаты работникам на 3,3%, или на 11,7 тыс. иен ($110). Вместе с тем в эту сумму входит не только базовая зарплата, но и различные бонусы. В прошлом году компания повысила выплаты на 3%, в позапрошлом - на 2,4%.

Nissan планирует поднять выплаты на 2,4%, включая прибавку к базовой зарплате в размере 3 тыс. иен, конкурирующая Honda обещает увеличить базовые зарплаты сотрудников на 1,7 тыс. иен.

Мартовские переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране.

