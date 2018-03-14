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Дионисий Галикарнасский
Число прошений об убежище в ЕС в 2017 году снизилось вдвое
09:26 14.03.2018 |
В прошлом году в 28 странах Евросоюза почти вдвое снизилось число первичных заявок на предоставление статуса беженца. Этот показатель составил в 2017 году немногим менее 650 тысяч прошений, годом ранее он равнялся 1,2 миллиона, сообщила в среду, 14 марта, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другие издания медиагруппы Funke, сославшись на имеющиеся в их распоряжении данные Евростата.
Большинство ходатайств о предоставлении убежища при этом были поданы на территории Германии - 198,2 тысячи. На втором месте - Италия (126,6 тысячи заявок), на третьем - Франция (91 тысяча), на четвертом - Греция (57 тысяч). Меньше всего ходатайств - в Словакии (150), Эстонии (180) и Латвии (355). Вместе с тем доля заявок в ФРГ в общем показателе по Евросоюзу снизилась с 60 процентов в 2016 году до чуть более 30 процентов в 2017-м.
В 2018 году тенденция продолжается
Эти цифры отражают показатели прошений о предоставлении убежища, поданных впервые. С учетом вторичных и последующих ходатайств общий показатель по ЕС в 2017 году составляет 704,6 тысячи, в ФРГ - 222,6 тысячи, указывает далее издание. В тот же день отчет будет официально представлен в Брюсселе.
Между тем в 2018 году в Германии продолжается тенденция предыдущего года. Согласно опубликованным 12 марта данным МВД ФРГ, в феврале подали первичные заявки о предоставлении убежища около 11 тысяч человек. Это на 1,3 тысячи меньше, чем в январе и на 3,3 тысячи меньше, чем в феврале 2017 года. Большинство заявителей - граждане Сирии, Ирака и Нигерии.
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