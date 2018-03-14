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Трамп намерен обложить товары из Китая многомиллиардными пошлинами
08:22 14.03.2018 |
Президент США Дональд Трамп намерен обложить Китай многомиллиардными таможенными пошлинами. Их введение ожидается "в самом ближайшем будущем", заявил во вторник, 13 марта, анонимный источник агентства Reuters. Другой источник уточняет, что общая величина пошлин может достигнуть 60 миллиардов долларов. Как сообщается, пошлины будут направлены не только на технологический и телекоммуникационный сектора.
Ранее о готовящихся мерах в адрес Китая сообщило издание Politico со ссылкой на представителей правительства. По этим данным, пошлины могут быть введены в начале следующей недели. Поводом для них является спор о нарушении китайской стороной интеллектуальной собственности. В сообщении речь шла более чем о ста наименованиях, которые могут обложить пошлинами. Помимо этого, упоминалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил Трампу ввести "пакет" пошлин в размере 30 миллиардов долларов ежегодно, однако Трамп высказался за более крупные пошлины. Официальный Пекин пока не прокомментировал эти сообщения.
Ранее Трамп спровоцировал жесткую критику в свой адрес после введения пошлин на изделия из алюминия и стали. Эксперты не исключают начала торговой войны между США и другими странами.
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