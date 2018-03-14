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Парламент Турции принял спорный закон о выборах
12:33 13.03.2018 |
Парламент Турции принял противоречивый закон о модернизации избирательного законодательства, который, по мнению оппозиции, может поставить под угрозу справедливость голосования в 2019 году.
Об этом сообщает Reuters.
Законодательство формально позволяет создавать предвыборные союзы, прокладывая путь для связи между руководящей партией президента страны и их союзниками-националистами.
Принятие этого закона в парламенте было ожидаемым шагом, учитывая его поддержку со стороны руководящей "Партии справедливости и развития" и националистической "Партии национального движения".
Однако, как пишет агентство, критики правительства бьют тревогу по поводу этого закона.
Сообщается, что новые изменения дают Высшей избирательной комиссии власть по объединению избирательных округов и перемещению избирательных урн в другие районы. Согласно изменениям, бюллетени позволят принимать без штампа местного избиркома.
Кроме того, представители сил безопасности будут допущены на избирательные участки. В правительстве считают, что такая мера поможет искоренить запугивания со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
В прокурдской Демократической партии народов заявили, что такие меры могут привести к перемещению избирательных урн из районов, где партия имеет сильную поддержку.
Как известно, в прошлом году в Турции состоялся референдум по вопросу изменений в Конституцию, согласно которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране. За внесение поправок в конституцию отдали голоса 51,41% избирателей (25 миллионов 157 тысяч), против высказались 48,59% граждан (23 миллиона 779 тысяч).
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