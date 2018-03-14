Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности

Дональд Трамп заблокировал поглощение американской компании Qualcomm сингапурским производителем Broadcom. Американский президент считает подобную сделку небезопасной для страны. Broadcom, напомним, предпринимает попытки приобрети американского чипмейкера на протяжении длительного времени.

Однако Трамп наложил вето на любые действия, связанные с поглощением или приобретением Qualcomm, передает The Verge. Не исключено, что Broadcom продолжит борьбу за лакомый актив. Как сообщает Bloomberg, в настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США. Переезд должен завершиться к началу апреля.

В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции.

Ранее в Qualcomm не исключили, что поглощение может состояться, если за компанию предложат $160 млрд.