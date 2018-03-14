Инфляция в Венесуэле превысила 6000%

Цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля, пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи страны.

Эти оценки в целом соответствуют данным независимых экономистов.

Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.

"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", - написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.

Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую якобы ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.

Венесуэла переживает глубокий экономический, политический и гуманитарный кризис. Правительство страны находится в долговых тисках, и до сих пор неясно, как оно будет совершать обязательные платежи в этом году. МВФ прогнозирует, что в 2018 г. инфляция в стране достигнет 13 000%, а ВВП рухнет на 15%.