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Продажи оружия в мире в последние 5 лет выросли на 10% - SIPRI
10:11 12.03.2018 |
Объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 годах были на 10% выше чем в 2008-2012 годах.
Об этом говорится в обнародованном в понедельник отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Поток оружия увеличился в Азию и Океанию и страны Ближнего Востока в период между 2008-12 и 2013-17 годы, в то время как сокращение продаж наблюдалось в Африку, Америку и Европу.
На пятерку крупнейших экспортеров - США, Россию, Францию, Германию и Китай - пришлось 74% всего экспорта вооружений в 2013-17 годах.
Лидером на рынке экспорта оружия остаются США: на их долю приходится почти 34% объема продаж в мире. При этом по сравнению с периодом с 2008 по 2012 годы Вашингтон нарастил поставки почти на четверть.
Россия отстает от США на 58 %. Доля России в мировой продаже сократилась за последние пять лет до 22%. В числе основных причин снижения показателей названы падение цен на нефть, а также санкции ЕС и США, введенные в отношении России после аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины.
Франция нарастила экспорт оружия на 27% и стала третьим по величине экспортером в мире.
В числе ведущих импортеров оружия оказались Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.
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