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Moody's понизило рейтинг Турции до "Ba2" с "Ba1", прогноз изменен на "стабильный" с "негативного"
09:40 12.03.2018 |
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Турции до "Ba2" с "Ba1".
Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного".
Понижение рейтингов обусловлено двумя ключевыми факторами, отмечается в пресс-релизе Moody's.
Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.
Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
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