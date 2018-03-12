На Кубе прошли парламентские выборы

Мигель Диас-Канель

На Кубе в воскресенье, 11 марта, прошли выборы в Национальную ассамблею народной власти - однопалатный парламент страны - и органы муниципального самоуправления.

На 605 депутатских мандатов претендовало такое же количество кандидатов, поэтому результат был предсказуем еще до начала голосования. Тем не менее, оно имело большое значение, поскольку считается своеобразной проверкой для властей в преддверии запланированных на 19 апреля выборов преемника председателя Государственного совета и Совета министров Кубы, 86-летнего Рауля Кастро.

Возможный преемник - вице-президент

Кастро останется на посту первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, однако выставлять свою кандидатуру для участия в выборах главы государства не будет. Официально претендентов на должность председателя Госсовета пока не названо. По мнению экспертов, с наибольшей вероятностью ее может занять первый заместитель председателя Госсовета 57-летний Мигель Диас-Канель. Если это произойдет, то впервые за почти 60 лет страну возглавит представитель нового поколения политиков.

Лидер кубинской революции 1959 года Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. В 2006 году после 47 лет пребывания у власти он оставил свой пост, а новым председателем Госсовета Кубы стал его брат Рауль. Еще в 2013 году он заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года.