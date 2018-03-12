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Соглашение о ТТП подписано 11 странами без участия США
14:18 11.03.2018 |
Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки в четверг, 8 марта, подписали в столице Чили соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). Документ, получивший название "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства", предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран: Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуре, Чили и Японии. Вместе они составляют до 13,5 процентов от мировой экономики, в общей сложности в этих странах проживают 480 млн человек, напоминает агентство dpa.
"Новые и современные правила международной торговли - именно то, что требуется нашей стране, в то время как некоторые страны склонны к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили", - написал в своем Twitter министр энергетики Чили Андрес Ребольедо.
США вышли из ТПП в начале 2017 года
Переговоры о Транстихоокеанском партнерстве длились несколько лет, прежний президент США Барак Обама активно выступал за создание этого союза. Однако новый глава Белого дома Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил об отказе Вашингтона участвовать в ТПП, так как оно, по мнению Трампа, плохо учитывает американские интересы и не соответствует политике "Америка прежде всего".
Вместо участия в ТПП США взяли курс на двусторонние договоры с каждой из стран-участниц партнерства. Члены Транстихоокеанского партнерства надеются, что в будущем США пересмотрят свою политику и войдут в ТПП.
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