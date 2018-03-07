Путем Зимбабве: Южная Африка голосует за конфискацию земли

Иван Беленко / Европейская правда

27 февраля парламент ЮАР поддержал предложение лидера оппозиционной леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы о бесплатной конфискации сельскохозяйственных земель у белых фермеров.

За две недели до этого новый президент ЮАР Сирил Рамафоса в своей инаугурационной речи подчеркнул необходимость передачи земли чернокожему большинству.

Земельный вопрос не решен в стране еще со времен падения апартеида, то есть с 1994 года. Сейчас в стране действует законодательство, согласно которому белые фермеры должны продавать землю в случае, если появится покупатель, и возможна экспроприация с возмещением стоимости.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Теперь же парламент обязал Земельный комитет до 30 августа разработать поправки в Конституцию, которые позволят бесплатную конфискацию земли.

Опыт Зимбабве

Подобный вопрос некогда возник перед Зимбабве, страной, которая де-юре получила независимость от Великобритании в 1980 году.

Обретению независимости предшествовала Конституционная конференция в Ланкастер-Хаусе в Лондоне. Помимо принятия Конституции, на конференции было достигнуто устное решение о выплате Британией компенсации белым фермерам за землю. В течение 1980-1990-х годов правительство консерваторов выделяло небольшие средства на выкуп земли, однако в 1997 году к власти пришло правительство лейбористов во главе с Тони Блэром, который отказался выплачивать компенсацию.

1990-е годы показали, что программа МВФ по реформированию экономики Зимбабве провалилась, экономическая ситуация ухудшилась - как следствие, стремительно падала поддержка власти.

В этих условиях президент страны Роберт Мугабе решил провести экспроприацию сельхозугодий у белых фермеров. Для этого был разработан проект новой Конституции, который был вынесен на референдум.

Помимо земельного вопроса, проект значительно увеличивал полномочия самого Мугабе как президента. Однако зимбабвийцы сказали свое "нет". В стране началась конституционный кризис, продолжавшийся до 2013 года.

В 2000 году парламент принял поправки в Конституцию, которые сделали возможной бесплатную конфискацию земли.

Согласно новому законодательству, земля принадлежала государству и ее можно было арендовать. Коренному населению разрешалась аренда на срок до 99 лет, потомкам колонистов - максимум на пять.

В короткие сроки число коммерческих фермерских хозяйств сократилось с 4,5 тыс. до менее чем 300. Западные страны ввели персональные санкции против Мугабе и верхушки партии ЗАНУ-ПФ, страна потеряла западные инвестиции и поддержку МВФ и Всемирного банка.

Конфискация земель привела к падению сельскохозяйственного производства, что только углубило экономический кризис. Пик экономического и политического кризиса пришелся на 2008 год, когда годовая инфляция достигла 231 млн процентов.

Со сменой президента в ноябре 2017 года единственное, что изменилось в отношении правительства Зимбабве к земельному вопросу, стало разрешение белым арендовать землю на 99 лет.

После апартеида

До 1994 года коренным африканцам земля принадлежала исключительно в пределах так называемых бантустанов. Это племенные резервации, которых на территории ЮАР было 10. Жители бантустанов вынуждены были перебираться в города, чтобы найти хоть какую-то работу, однако это ставило их в условия полулегального существования в ЮАР.

С падением апартеида бантустаны были ликвидированы, чернокожее население получило политические права, Нельсон Мандела на инаугурации провозгласил создание "радужной нации", в которой нет черных и белых, коса и зулу, а есть один народ - южноафриканцы.

Был провозглашен курс на пропорциональное расовое представительство в органах власти и построение рыночной экономики без ограничений по цвету кожи.

Как и в Зимбабве, встал вопрос перераспределения земли.

Был принят закон "О реституции прав на землю", в котором прописывался механизм возврата земель, отобранных во времена апартеида, или компенсации ее стоимости. В 2004 году была принята поправка к закону, которая позволяла конфисковать землю с выплатой без решения суда, к тому же заявки на возврат стало можно присылать до 2019 года.

Характерно, что большинство заявителей требовали именно компенсации за землю. Этим можно объяснить тот факт, что количество земли, которая находится в собственности белого меньшинства, сократилось с 85% от общего количества только до 73%.

Экспроприация и ее возможные последствия

Предложение о безвозмездной экспроприации поддержал 241 депутат Национальной ассамблеи ЮАР, против проголосовали 83. Показательно, что "за" вместе с фракцией "Борцов за экономическую свободу" голосовал правящий АНК (Африканский национальный конгресс).

Это указывает на то, что власть, которая, учитывая коррупцию, социальные проблемы, безработицу, экономический спад, ежегодно только теряет позиции, пытается увеличить поддержку перед выборами, что должны состояться в 2019 году.

Принятие законодательства, разрешающего безвозмездную экспроприацию земли, мир воспримет как угрозу праву собственности в ЮАР. Это означает, что в страну перестанут поступать иностранные инвестиции, объем которых и так становится все меньше, закроется доступ к международным валютным ресурсам.

В 2017 году ВВП Южной Африки составлял $341 млрд, что является третьим показателем на континенте, тогда как в 2010 году - $357 млрд (первое место).

К тому же в ЮАР есть бюджетный дефицит за счет того, что в стране - раздутый бюрократический аппарат. Также на дефицит бюджета влияют социальные выплаты безработным, число которых, по разным оценкам, составляет от 27% до 50%. Поэтому стране нужен доступ к международным финансовым рынкам.

Не менее серьезная проблема - в том, что лишь 13% территории страны пригодно для сельского хозяйства. Этого было достаточно для 3 млн человек, живших на территории страны в XIX веке, однако недостаточно для 55 млн, проживающих сейчас. Поэтому сельское хозяйство требует использования новейших технологий, которые невозможны без кредитования.

Существует еще одна проблема, которая может перерасти в гражданскую войну.

Дело в том, что подавляющее большинство европейцев в ЮАР составляют африканеры. Это потомки голландских колонистов, поселившихся у мыса Доброй Надежды еще в 1652 году.

Фолькстад

После падения режима апартеида африканеры образовали несколько общин, на территории которых нельзя находиться чернокожим. Примерами таких общин являются анклавы Орания в провинции Западный Кейп или Клейнфонтен в Гаутенге.

Юридически они оформлены как частные территорий, поэтому владельцы имеют полное право пускать или не пускать туда, кого захотят.

Экспроприация угрожает существованию таких общин. Именно поэтому африканерская партия "Фронт свободы плюс" продвигает проект так называемого "фолькстада", то есть народного государства, которое будет государством исключительно африканеров.

Проект "фолькстада" опирается на статью 235 Конституции ЮАР, который дает право автономии отдельным территориям, на которых проживают представители определенной этнической группы.

В случае выселения африканеров с их земель эта идея может получить большую поддержку.

Иван Беленко, соучредитель исследовательской группы "Центр изучения повстанческих движений"