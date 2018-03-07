США оштрафовали Нью-Йоркскую фондовую биржу

Американские власти предъявили штраф основной фондовой площадке США в размере $14 млн за "многочисленные нарушения" в связи с неадекватной, по мнению регуляторов, реакцией руководства биржи на повышение волатильности торгов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о штрафе для NYSE, а также дочерних площадок Нью-Йоркской фондовой биржи - NYSE Arca и NYSE American.

Как отмечается, в нескольких случаях биржи ошибочно применяли правила по полной остановке торгов из-за неверной оценки колебания цен на фондовые активы.

Кроме того, в ряде случаев, как заявляется в пресс-релизе, Нью-Йоркская фондовая биржа и ее дочерние площадки устанавливали ограничения по максимально возможным изменениям цены на отдельные активы, при этом подобные ограничения не были прописаны в правилах бирж.