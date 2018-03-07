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США обвинили КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына химвеществом
08:21 07.03.2018 |
Власти Северной Кореи отравили брата лидера КНДР Ким Чен Нама химическим веществом нервно-паралитического действия VX. Об этом в среду, 7 марта, заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
В связи с этим Вашингтон ввел новые санкции против Северной Кореи, указала она. Ограничительные меры вступили в силу 5 марта.
Ким Чен Нам - старший брат нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. После атаки убийц в Малайзии 13 февраля 2017 года он скончался по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура.
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