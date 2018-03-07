Дело Скрипаля: Лондон обещает решительный ответ, если Москва причастна

Великобритания ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Он назвал Кремль "злонамеренной и дестабилизирующей силой", допустил ужесточение санкций против России и даже отказ от представительства Великобритании на чемпионате мира по футболу, который стартует в России через три месяца.

Скрипаль, осужденный в России за госизмену в 2006 и выменянный позже на пойманных в США российских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

"Сейчас звучат различные версии вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия", - сказал Джонсон в парламенте.

"И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом", - сказал он.

Позднее источник телеканала Sky News, близкий к Форин-офис, заявил, что Джонсон вовсе не стремится лишить сборную Англии по футболу возможности принять участие в чемпионате. По данным телеканала, речь идет лишь о возможном сокращении офиицальной делегации Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова своего британского коллеги в довольно резкой форме.

"Такие заявления главы внешнеполитической службы - это дикость. Потому что есть какие-то процессуальные нормы, какое-то следствие, какое-то уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношение к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего? Прежде всего нужно провести хотя бы какие-то элементарные дознавательные действия", - сказала она.

"Очернительство России"

Кремль сообщил во вторник, что у него нет информации о причинах случившегося со Скрипалем и предположил, что британская пресса попробует "раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб". Посольство России в Великобритании выпустило аналогичное заявление.

"Из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности. Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится, в конечном счете, к очернительству России", - говорится в нем.

Отношения Великобритании и России так и не наладились после ссоры из-за отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

"Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности", - сказал Джонсон.

Он сказал, что если подозрения подтвердятся, то будет "сложно представить, что Великобритания будет представлена в обычном виде" на Чемпионате мира по футболу в России. Позже чиновники уточнили, что речь идет об официальной делегации, а не английской сборной.

Кроме того, Джонсон пообещал "пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры" в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след.

"Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным", - сказал Джонсон.