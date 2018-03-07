Восемь стран ЕС выступают против плана реформ Макрона

Восемь стран Евросоюза выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После выхода Великобритании из Европейского Союза единство остающихся в нем 27 стран-членов будет "решающей силой", которую следует защищать, говорится в заявлении, подписанном министрами финансов Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Эстонии и обнародованном во вторник, 6 марта, в Гааге.

В документе указывается, что дебаты о будущем европейского экономического и валютного союза должны вестись совместно всеми странами ЕС, включая те, которые не входят в еврозону. Не упоминая планы Макрона, восемь стран предостерегают от "далекоидущих предложений", делая упор на необходимости реформ для усиления экономической стабильности.

Глава Минфина Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что восемь североевропейских стран придерживаются мнения, что "к сильной Европе приведут сильные национальные экономики". Начинать следует на национальном уровне, при этом страны-члены должны для начала соблюдать существующие правила.

В широкомасштабных планах по реформированию ЕС и еврозоны, предложенных Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в частности, предполагается ведение единого бюджета стран ЕС и создание поста министра финансов Евросоюза.