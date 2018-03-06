Финансовые новости
- |
- 06.03.18
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле
15:10 06.03.2018 |
Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит. Об этом сообщил во вторник, 6 марта, в Сеуле глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.
Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.
Сеул и Пхеньян также договорились установить канал связи между двумя лидерами для проведения консультаций и снижения военной напряженности. Кроме того, Северная Корея подтвердила приверженность диалогу, пообещав на его время отказаться от ядерных и ракетных испытаний.
В понедельник, 5 марта, южнокорейская делегация посетила Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого у нее состоялась встреча с северокорейским лидером.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение на Донбассе: Что стоит за обстрелами Счастья
|Один танк: Зачем США покупают Оплот
|Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии
|Чем закончится лотерейное дело НАБУ против Ляшко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Уолл-стрит продолжает войну с законом Додда - Франка
|Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут саммит в апреле
|В Норвегии наращивают флот электрических грузовых паромов
|Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии
|Новое правительство Меркель не обрадует российский ТЭК
|Кокаин против Путина: зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком
Это интересно
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
|Pagani выпустит электрический суперкар
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу