В Норвегии наращивают флот электрических грузовых паромов

Норвежская транспортная компания Fjord1 подписала контракт на покупку семи электрических грузовых паромов.

Пять из закупленных паромов общей стоимостью 83 млн. евро обладают вместимостью 50 автомобилей каждый. Их произведет компания Havyard shipyard в Норвегии.

Два парома мтоимостью 21 млн евро каждый будут более крупными - на 80 перевозимых машин. Их произведет компания Cemre Shipyard в Турции (по заказу Havyard shipyard).

Суда должны быть построены до осени 2019 года. Они будут осуществлять местные перевозки по Норвегии, начиная с 1 января 2020.

С учетом нового контракта портфель заказов Havyard shipyard на производство электрических паромов достиг 13 единиц, сообщает компания.

Важно отметить, что речь идёт не о переоборудовании обычных судов, а о создании с нуля именно электрических паромов.

Норвежские власти требуют от владельцев судоходного транспорта экологически чистых решений, предполагающих нулевой уровень выбросов для паромного флота.

Как известно, с 2015 года в Норвегии эксплуатируется электрический паром Ampere. Опыт его работы оценивается как чрезвычайно положительный - выбросы СО2 сократились на 95%, а операционные расходы на 80%. В результате, судостроительная компания Fjellstrand получила заказы на производство еще 53 единиц аналогичных паромов.