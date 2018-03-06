МЭА: США будут доминировать на рынке нефти

США будут доминировать на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет. Страна покроет 80% роста мирового спроса до 2020 г. Сланцевый бум будет оказывать давление на ОПЕК, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Конкуренты ОПЕК, включая Бразилию и Канаду, оставят картелю мало возможностей для расширения даже после того, как срок действия соглашения о снижении добычи истечет в этом году.

Производство нефти вне ОПЕК увеличится на 5,2 млн баррелей в сутки (б/с) к 2023 г. до 63,3 млн б/с, говорится в прогнозе МЭА на следующие пять лет.

Производство сланцевой нефти будет обеспечивать более половины роста мировой добычи, который составит 6,4 млн б/с.

Добыча сырой нефти в США вырастет на 2,7 млн б/с до 12,1 млн б/с к 2023 г. Рост добычи сланцевой нефти более чем компенсирует сокращение поставок традиционной нефти.

Объем добычи в Пермском бассейне удвоится за этот период, а общий объем производства жидких углеводородов в США вырастет до 17 млн б/с с 13,2 млн в прошлом году.

Влияние США на мировой нефтяной рынок, как ожидается, также усилится. Экспорт нефти из США вырастет более чем вдвое до 4,9 млн б/с к 2023 г., считают в МЭА.

Мировой спрос на нефть увеличится на 6,9 млн б/с и достигнет 104,7 млн б/с к 2023 г. Китай остается "главным двигателем роста спроса", отмечает МЭА.

"Хотя до пикового спроса на нефть еще далеко, скорость его роста замедлится до 1 млн б/с к 2023 г. с 1,4 млн б/с в 2018 г.", - прогнозирует агентство.

Страны ОПЕК увеличат добычу на 750 тыс. б/с к 2023 г. (всего 2,1%), поскольку рост в Иране и Ираке компенсируется падением добычи в Венесуэле. Экономический кризис парализовал большую часть нефтедобывающих мощностей страны.

Ближе к 2023 г. предложение на мировом рынке начнет снижаться. МЭА предупредило, что потребуются дополнительные инвестиции для удовлетворения роста потребления.

После беспрецедентного падения инвестиций в нефтяную отрасль с 2015 по 2016 гг. наблюдалось мало признаков отскока в последующие два года, заявило МЭА. Необходимы постоянные инвестиции, поскольку по мере старения месторождений мир ежегодно теряет около 3 млн баррелей, что эквивалентно объему добычи в Северном море.

В результате к 2023 г. уровень свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы в случае перебоев, будет самым низким с 2007 г. Это повышает риск того, что цены станут более волатильными, предупредило агентство.

ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября договорились продлить соглашение о снижении добычи до конца 2018 г. Участники сделки стремятся сократить коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР до среднего пятилетнего уровня и поддержать цены.