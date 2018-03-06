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В Великобритании отравили бывшего российского разведчика ГРУ
22:23 05.03.2018 |
Осужденный в России за госизмену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском Солсбери.
Накануне двое человек - 66-летний мужчина и женщина вдвое младше - были доставлены в больницу, после того как им стало плохо в торговом центре.
Власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.
Скрипаль был осужден в 2006 году, а в 2010 году помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Скрипаль проживает в Великобритании.
Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти вечера и с тех пор не уезжала. Самого Скрипаля они описали как приветливого человека. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.
Власти не называют вещество, из-за которого пришлось обеззараживать город и больницу
Свидетель происшествия рассказала Би-би-си, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера.
"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - сказала она.
Полиция расследует происшествие.
Кто такой Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами российского МИД.
В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. Российские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.
Скрипаль признал свою вину и в 2006 году был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.
Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александр Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.
Указ о помиловании Скрипаля подписал президент России Дмитрий Медведев - сообщалось, что он и трое других россиян обратились с соответствующими обращениями.
Чапман и других российских шпионов американские спецслужбы разоблачили благодаря информации экс-полковника СВР Александр Потеева, который бежал в США. Потеев руководил американским отделом Управления "С" (нелегальная разведка). В 2010 году он сдал властям США сеть российских разведчиков.
В 2011 году экс-полковника заочно осудили в России на 25 лет.
В июле 2016 года СМИ сообщали, что Потеев умер в США.
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