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Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана
21:30 05.03.2018 |
Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20 процентов урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 марта, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV.
Для производства ядерных вооружений необходим 80-90-процентный уран. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.
Тегеран не готов к торгу с Вашингтоном
В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.
Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.
мная сделка не является предметом торга и назвали ультиматум Трампа "скучным".
Суть Совместного всеобъемлющего плана действий
Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - достигли соглашения по ядерной программе Исламской Республики в июле 2015 года. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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