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Северную Корею заподозрили в добыче биткоинов на $200 миллионов
12:57 05.03.2018 |
Северная Корея нашла новый способ обойти экономические санкции, считает представитель Агентства национальной безопасности США. По версии эксперта, в распоряжении КНДР было либо находится сейчас 11 тысяч биткоинов.
Статус этих токенов неизвестен, но утверждается, что если их продали в декабре, то вырученная сумма составила около 200 миллионов долларов. В январе курс биткоина ощутимо упал, но цифра все равно внушительная - порядка $120 миллионов.
Как считает специалист АНБ, биткоины были добыты как майнингом, так и в результате хакерских атак на территории Китая и Индии. Предполагается, что средства пошли на военные разработки и испытания ракет.
Курс биткоина на момент написания новости составляет приблизительно $11 500 за единицу.
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