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Белый дом обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Восточной Гуте
08:30 05.03.2018 |
Вашингтон осудил продолжающееся наступление войск президента Сирии Башара Асада при поддержке России и Ирана в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в воскресенье, 4 марта.
"После неоднократного затягивания принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2401, требовавшей 30-дневного прекращения боевых действий во всей Сирии, Россия продолжила игнорировать ее условия и убивать ни в чем не повинных мирных жителей под прикрытием контртеррористических операций", - говорится в сообщении. В Белом доме это сравнили с бомбардировками Алеппо в 2016 году, отметив, что в нынешней ситуации Москва применяет "ту же комбинацию лжи и неизбирательного применения силы".
По данным Вашингтона, в период с 24 по 28 февраля российские военные самолеты ежедневно совершали не менее 20 боевых вылетов с авиабазы Хмеймим для бомбардировок в Дамаске и Восточной Гуте. "Режим Асада и его союзники в Москве и Тегеране должны придерживаться резолюции Совбеза ООН и прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг нее", - подчеркивается в заявлении.
В Восточной Гуте погибло уже более 600 человек
Восточная Гута, подконтрольная силам оппозиции и исламистам, находится в осаде сирийской армией с 2013 года. Начиная с 18 февраля, этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже 7 лет. По данным ООН, в результате авиаударов и обстрелов за это время погибли около 600 человек, более 2000 получили ранения. Всего в регионе проживают приблизительно 400 тысяч человек, они находятся в бедственном положении.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. Это, однако, не касается военных действий против ряда террористических организаций.
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