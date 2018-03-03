Тереза Мэй выступила против таможенного союза с ЕС

Ни Лондон, ни Брюссель не получат от переговоров по "Брекзиту" "всего, чего хотят", однако сторонам необходимо найти баланс, который удовлетворил бы всех. С таким заявлением выступила в пятницу, 2 марта, британский премьер Тереза Мэй.

В программной речи об отношениях Евросоюза и Великобритании после выхода последней из ЕС она обозначила несколько ключевых моментов, которые, по ее мнению, должны будут определять торговые отношения сторон. Мэй, в частности, выступила против таможенного союза с ЕС, заявив, что Великобритания должна быть свободна в заключении торговых сделок с другими странами, даже если это ограничит ее доступ к европейскому рынку. "Мы все должны принять неопровержимые факты. Мы покидаем единый рынок, и у нас будет меньше доступа к рынкам друг друга, чем сейчас", - подчеркнула Мэй.

При этом она вновь назвала "неприемлемым" предложенный Брюсселем вариант, при котором Северная Ирландия осталась бы частью таможенного союза и частью внутреннего рынка ЕС. Премьер-министр также отвергла норвежскую и канадскую модели торговли с ЕС. "Нам нужно прийти к новому балансу, но мы не примем ни прав, которые есть у Канады, ни обязанностей Норвегии", - заявила она.

Финансовый сектор и членство в отраслевых агентствах ЕС

Выход Великобритании из ЕС будет означать серьезные изменения для финансового сектора. По словам Мэй, Лондон, вопреки надеждам британских финансистов, собирается отказаться от системы паспортизации, позволяющей финансовым компаниям беспрепятственно предоставлять свои услуги на всей территории ЕС без необходимости открывать подразделения в отдельных странах. Мэй отметила, что система паспортизации присуща единому рынку ЕС, частью которого ее страна быть перестанет.

При этом Великобритания хочет договориться о сохранении членства в некоторых отраслевых агентствах ЕС, таких, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейское химическое агентство (ECHA).

Сохранение членства в этих ведомствах обеспечит британским потребителям более быстрый доступ к новым медикаментам, а также позволит британским компаниям разрешать возможные споры в судах Великобритании, а не в суде Европейского Союза.

Реакция в Евросоюзе

В Евросоюзе речь Мэй вызвала смешанную реакцию. Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье похвалил британского премьера за "ясность" и признание того, то Великобритании придется "идти на компромиссы".

Однако некоторые европейские чиновники были настроены более скептически. Так, депутат Европарламента Манфред Вебер (Manfred Weber) заявил, то Мэй "прячет голову в песок", а экс-премьер Бельгии и председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстад обвинил ее в том, что она хочет "выбрать для себя" лучшие правила ЕС.

Ранее на этой неделе Мэй отвергла предложенный Евросоюзом проект соглашения по "Брекзиту". Великобритания должна выйти из Евросоюза в марте 2019 года.