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Трамп объявил о продлении антироссийских санкций в связи с ситуацией в Украине еще на один год
08:19 03.03.2018 |
Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.
"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.
Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине
"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.
"Этот документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс", - говорится в послании.
Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.
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