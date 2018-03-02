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Россию обвинили во вмешательстве в энергетический рынок США
09:08 02.03.2018 |
Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад о вмешательстве России в американский энергетический рынок посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях. Доклад был опубликован в четверг, 1 марта.
"Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях - это плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику", - заявил председатель комитета, республиканец Ламар Смит.
Своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата, считает Смит. Конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с российскими энергетическими компаниями на мировом рынке.
В период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано до 10 тысяч постов, носящих признаки сознательной манипуляции, говорится в докладе.
Facebook принимает меры
После сообщений о том, что российские агенты воспользовались соцсетью Facebook для вмешательства во внутреннюю политику США, Facebook ужесточил правила покупки политической рекламы. До начала выборов в Конгресс в ноябре 2018 года соцсеть собирается приступить к верификации лиц, которые собираются разместить в ней политическую рекламу. Чтобы проверить идентичность и местонахождение заказчиков рекламы, связанной с американскими выборами, компания намерена рассылать им открытки почтой США.
Желающие разместить политическую рекламу в соцсети должны будут ввести указанный в открытках код, чтобы подтвердить свою личность. Соцсеть вынуждена прибегнуть к "старомодному способу рассылки кодов традиционной почтой", поскольку это, по словам директора Facebook по глобальной политике Кэти Харбат, является самым эффективным способом предотвратить ситуацию, в которой россияне покупали политическую рекламу в Facebook, выдавая себя за кого-то другого.
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