Барнье посоветовал Лондону не рассчитывать на особый торговый режим с ЕС

Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье исключил возможность того, что Великобритании удастся установить с Брюсселем особый и дифференцированный торговый режим после выхода страны из ЕС. "Великобритания закрывает за собой одну дверь за другой", заявил Барнье в четверг, 1 марта, в Брюсселе. По его словам, единственная оставшаяся возможность - это заключение договора о свободной торговле наподобие тех, что недавно были подписаны с Канадой, Японией и Южной Кореей. Как подчеркнул Барнье, ЕС будет придерживаться своих фундаментальных принципов и не допустит, чтобы что-либо угрожало целостности единого рынка, в основе которого лежит свободная торговля и передвижение граждан стран-членов ЕС. "Будущее Евросоюза намного важнее Brexit", - заявил глава делегации.

В среду, 28 февраля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подвергла критике представленный Еврокомиссией проект договора о выходе Великобритании из ЕС. В одном из наиболее спорных вопросов, касающихся границы между Ирландией и Северной Ирландией, проект предлагает три решения. Одно из них предуматривает, что Северная Ирландия останется в одном правовом поле с Ирландией, являющейся членом ЕС. Таким образом на Северную Ирландию по-прежнему распространялись бы правовые нормы ЕС, регулирующие внутриевропейские рынок и таможенную сферу.

В ответ Тереза Мэй заявила, что проект угрожает целостности страны. "Опубликованный текст в случае имплементации будет угрожать внутреннему рынку и целостности Соединенного королевства, поскольку он создаст таможенную и правовую границу в Ирландском море", - сказала Мэй. По ее словам, ни один британский премьер не согласится на это. Ожидается, что в пятницу, 2 марта, Мэй выступит в Лондоне с речью, в которой расскажет о своем видении будущих торговых отношений Соедниненного Королевства с ЕС.

Камень преткновения - граница с Ирландией

Многие положения договора 1998 года, положившего конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии, опираются на то, что на этой границе не осуществляется контроль. Правительство Великобритании еще в декабре прошлого года гарантировало, что, несмотря на "Брекзит", не планируется создание "жесткой границы" между британской северной частью острова и его южной частью, составляющей государство Ирландия, входящее в Евросоюз.

Однако, как сообщил 27 февраля телеканал Sky News, министр иностранных дел Борис Джонсон в конфиденциальном письме Терезе Мэй выразил сомнение в такой позиции Лондона. Джонсон назвал "неправильным" стремление правительства концентрироваться на сохранении открытой границы. По мнению министра, "в случае создания "жесткой границы" следует рассчитывать на то, что до 95 процентов товаров будут пересекать эту границу без контроля".