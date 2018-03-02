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Дионисий Галикарнасский
Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в Венесуэле до $2
08:45 02.03.2018 |
Венесуэльский президент Николас Мадуро дал обещание повысить минимальную зарплату в стране на 58%, пишет El Nacional.
С 1 марта текущего года минимальная зарплата в Венесуэле вырастет с 248 тысяч боливаров до 392,5 тысячи боливаров. Издание El Nuevo Herald отмечает, что новая зарплата будет равна $2 по курсу на черном рынке, который сейчас фактически используется в стране.
Что касается официального курса национальной валюты, то новая минимальная зарплата выросла до $12.
В прошлом 2017 году Мадуро многократно обещал повысить минимальную зарплату в стране.
Напомним, что в настоящее время в Венесуэле экономический кризис. За прошлый год инфляция в этой латиноамериканской стране превысила 2600%.
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|Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в Венесуэле до $2
С 1 марта текущего года минимальная зарплата в Венесуэле вырастет с 248 тысяч боливаров до 392,5 тысячи боливаров. Издание El Nuevo Herald отмечает, что новая зарплата будет равна $2 по курсу на черном рынке, который сейчас фактически используется в стране.
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