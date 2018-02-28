МВФ дал новый прогноз роста глобальной экономики на 2018-2019 год

Международный валютный фонд ожидает роста мировой экономики на уровне 3,9% в 2018-2019 годах. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, передает Reuters.

По ее словам, несмотря на то, что глобальная экономика демонстрирует устойчивый рост, усилились риски торговых споров, нормализации монетарной политики и технологических перемен, поскольку произошли "изменения экономического ландшафта".

Глава МВФ сказала, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовятся к повышению процентных ставок в экономически развитых государствах, таких как США и страны Европы, но предупредила, что регуляторам нужно бдительно следить за воздействием этого фактора на финансовую стабильность и неустойчивые потоки капитала.

"Мы знаем, что это окажет воздействие на остальные регионы мира, - сказала Лагард. - Остается неясным, насколько эти изменения повлияют на другие страны, компании, рабочие места и доходы".

Страны АСЕАН должны использовать новые модели роста, уделяя больше внимания внутреннему спросу, региональной торговле и экономической диверсификации, и готовиться к технологическим переменам, таким как расширение автоматизации производства, развитие искусственного интеллекта, биотехнологии, появление новых финансовых технологий и цифровых валют.

Учитывая, что эти изменения могут привести к сокращению некоторых рабочих мест, странам необходимо принимать меры для профессиональной подготовки работников к использованию новых технологий.

"Многие рабочие места, так или иначе, будут затронуты этим процессом. Некоторые из них исчезнут, еще больше будут затронуты автоматизацией. Поэтому нам нужно думать о будущем в сфере труда", - сказала Лагард, добавив, что единого подхода не существует и многие страны должны выбрать свой собственный путь.

Напомним, ранее Лагард заявила о том, что она не считает последние колебания на мировых рынках поводом для беспокойства.

Речь идет о резком падении основных мировых фондовых индексов на протяжении февраля.

Тогда основные биржевые индексы рухнули дважды на протяжении 1,5 недель.