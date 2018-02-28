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ФРС будет повышать процентные ставки постепенно, прогноз для экономики США остается сильным - Пауэлл
16:15 27.02.2018 |
Текст выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, опубликованный перед слушаниями в обеих палатах Конгресса США, не содержит сюрпризов для рынка: председатель ЦБ намерен заявить, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.
"Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту", - говорится в документе.
К таким факторам Дж.Пауэлл относит налогово-бюджетную политику и прогноз мировой экономики. Недавняя налоговая реформа должна будут способствовать экономическому росту в США, считают в Федрезерве.
В сложившихся благоприятных условиях Дж.Пауэлл намерен избежать перегрева экономики США, увеличивая стоимость кредитования, однако траектория повышения ставок будет очень плавной, чтобы инфляция в среднесрочной перспективе успела восстановиться до целевого уровня - 2% годовых.
"Экономический прогноз остается сильным. Дальнейшие постепенные повышения ставки по федеральным кредитным средствам лучше всего будут способствовать достижению наших целей", - отмечается в тексте выступления.
Сильный рынок труда подстегнет потребительские расходы, а компании будут чувствовать себя увереннее и инвестировать активнее, что повысит производительность труда, считает глава Федрезерва. Одновременно американский экспорт выигрывает от усиления экономического роста в других странах и "оказывает существенную поддержку нашей перерабатывающей промышленности", планирует сказать он.
В первые же дни в новой должности, которую Дж.Пауэлл занял с 3 февраля, ему пришлось столкнуться с возросшей волатильностью и обвалом мировых рынков акций и облигаций. Однако в тексте выступления подчеркивается, что он считает потенциальные экономические последствия таких колебаний ограниченными.
"На этом этапе мы не считаем, что эти события окажут значительное влияние на прогноз экономической активности, рынка труда и инфляции", - говорится в документе.
Начиная с 18:00 мск во вторник Дж.Пауэлл будет отвечать на вопросы членов комитета Палаты представителей по финансовым услугам. Слушания станут первыми для него в качестве главы ФРС. В конце прошлой неделе его выступление было перенесено с 28 на 27 февраля из-за проблем в расписании нижней палаты Конгресса.
В четверг Дж.Пауэлла ждут в банковском комитете Сената.
Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 марта, после него Дж.Пауэлл проведет свою первую пресс-конференцию на посту председателя ЦБ. Подавляющее большинство экономистов и трейдеров ожидают повышения процентной ставки США в марте еще на 0,25 процентного пункта - до 1,50-1,75%.
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