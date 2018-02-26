Американские фирмы прекращают сотрудничество с оружейным лобби NRA

После стрельбы в одной из школ штата Флорида, в результате которой погибли 17 человек, все больше американских предприятий прекращают сотрудничество с могущественным оружейным лобби - Национальной стрелкой ассоциацией (NRA). Авиакомпании Delta и United Airlines в субботу, 24 февраля, присоединились к числу фирм, которые не желают, чтобы их имя связывалось с NRA. Они сообщили, что более не будут предоставлять скидки членам стрелковой ассоциации.

Ранее партнерские программы с NRA уже разорвали First National Bank of Omaha, страховые компании Chubb и MetLife, компании по прокату автомобилей Hertz и Avis, производитель антивирусного программного обеспечения Symantec и целый ряд других фирм. Они заявили, что пошли на этот шаг под давлением со стороны клиентов.

Не допустить новых трагедий со смертоносной стрельбой

Один из крупнейших банков в США - Bank of America - сообщил, что он присоединяется к другим участникам банковской системы, чтобы "выяcнить, что можно сделать, чтобы прекратить трагедии, связанные со смертоносной стрельбой". В сообщении банка также говорится, что он "свяжется с ограниченным числом клиентов, производящих штурмовые винтовки для невоенных целей, чтобы выяснить, как можно способствовать предотвращению подобных трагедий в будущем".

14 февраля 19-летний бывший ученик одной из средних школ в штате Флорида застрелил 17 человек. Это вновь вызвало дебаты о мягких законах в США, регулирующих приобретение и применение оружия. В социальных сетях хэштег #BoycottNRA за последние дни вошел в число самых употребительных ключевых слов в Twitter.