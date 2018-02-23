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Совбез ООН из-за позиции РФ отменил голосование по перемирию в Сирии
08:22 23.02.2018 |
Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Из-за позиции России голосование по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не состоялось.
Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.
Правительство Германии встревожено катастрофической ситуацией в сирийском регионе Восточная Гута, охваченном гражданской войной. В связи с этим министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) пообещал Международному комитету Красного Креста экстренную материальную помощь в размере 10 млн евро, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel.
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