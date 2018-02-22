Польша проиграла Еврокомиссии в суде ЕС дело о качестве воздуха

Польша нарушила директивы ЕС по качеству воздуха из-за превышения сразу в нескольких зонах норм загрязнения воздуха.

Соответствующее решение принял Суд ЕС.

Еврокомиссия в июня 2016 года подала в Суд ЕС жалобу, в которой обвинила Польшу в отсутствии эффективных действий по защите качества воздуха.

Суд ЕС признал, что Польша систематически, с 2007 года, не соблюдала дневные и годовые допустимые нормы частиц пыли PM10 (диаметром 10 микрометров) в воздухе.

Кроме того, Суд установил неправильное применение директивы ЕС о качестве воздуха, которая предусматривает в кратчайшие сроки разрабатывать программы охраны воздуха, если загрязнение превышает норму.

Пока Польше не грозит наказание за нарушение норм ЕС, однако если страна не улучшит качество воздуха, то Еврокомиссия может потребовать введения ежедневных финансовых санкций до нескольких сотен тысяч евро. Однако это вопрос двух-четырех лет.

