Оппозиция Венесуэлы проигнорирует выборы президента

Венесуэльская оппозиция намерена проигнорировать намеченные на 22 апреля президентские выборы в стране. Как заявили в среду, 21 февраля, представители "Блока демократического единства", коалиции оппозиционных партий, "ни сам блок, ни венесуэльский народ не будут принимать участие в том, что представляет собой не что иное, как мошенническая и незаконная имитация президентских выборов". "Выборы 22 апреля - лишь шоу правительства для симуляции легитимности, которой оно не обладает", - добавили представители блока.

Нынешний президент страны Николас Мадуро намерен в ходе грядущих выборов подтвердить свои полномочия. Оппозиция, ряд мировых государств и международные организации опасаются, что выборы не будут ни свободными, ни справедливыми. Многие представители оппозиции либо были отстранены от участия в выборах, либо заключены в тюрьму. Некоторые из них были вынуждены уехать за рубеж.

Экономика Венесуэлы на протяжении длительного времени находится в глубоком кризисе. В 2017 году президент Николас Мадуро создал Конституционную ассамблею, распустив парламент, находившийся под контролем оппозиционных сил. Для спасения экономики Венесуэла запустила в обиход собственную криптовалюту, что принесло стране в первый же день свыше 730 миллионов долларов. Виртуальные деньги под названием El Petro стали первой в мире государственной криптовалютой.