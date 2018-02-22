В ФРС планируют продолжить повышение ставок

В руководстве Федеральной резервной США рассчитывают продолжить постепенное ужесточение монетарной политики при условии сохранения стабильных темпов роста американской экономики в текущем году.

Об этом свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 30-31 января 2018 г.

"Участники заседания согласились с тем, что в текущих условиях стоит продолжать придерживаться постепенного похода к повышению процентных ставок, и подтвердили, что изменения в монетарной политике будут зависеть от того, как дальнейшие перспективы и риски для экономики будут меняться по сравнению с прогнозными оценками Комитета.

Участники заседания заявили о том, что продолжают рассчитывать на то, что в среднесрочном плане американская экономика будет расти умеренными темпами. При этом, согласно ожиданиям, темпы роста экономики в 2018 г. будут выше ожидаемых показателей экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом ситуация на рынке занятости продолжит улучшаться. Большинство участников отметили, что более позитивный прогноз по экономическому росту повышает вероятность дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики".

Данное заседание FOMC под руководством экс-председателя ФРС Джанет Йеллен прошло почти месяц назад. За это время помимо смены главы ФРС на рынке акций США также произошла "смена режима" - от минимальных колебаний по мере роста рынка к рекордно высокой волатильности.

Спустя неделю после заседания на фондовом рынке США произошел серьезный обвал котировок на фоне опасений инвесторов по поводу повышения темпов роста инфляции в американской экономике и, как следствие, более быстрого ужесточения монетарной политики.

Уже после рекордных (в пунктах) обвалов по индексу Dow Jones ряд чиновников ФРС выступили с комментариями о намерении продолжать повышение процентных ставок.

В этом плане опубликованные "минутки" ФРС от 30-31 января не стали новостью для инвесторов, но, тем не менее, привели к заметной негативной реакции на рынках: рост большинства котировок на рынке акций США в среду, 21 февраля, был нивелирован. Dow Jones завершил сессию снижением на 0,7%, S&P 500 упал на 0,6%, Nasdaq снизился на 0,2%.

На долговом рынке ставки по 10-летним гособлигациям США протестировали отметку в 2,95%, что стало наиболее высоким уровнем доходности по данным "трежерис" с 2013 г.