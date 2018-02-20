Меркель, похоже, определилась со своей преемницей

Для начала четвертого срока Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера Германии осталось получить согласие делегатов съезда ее Христианско-демократического Союза (ХДС), который состоится 26 февраля, и рядовых членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на подписание коалиционного договора. Результаты письменного "референдума" СДПГ будут объявлены 4 марта.

Ожидается, что и консерваторы, и социал-демократы свое согласие дадут. Но все в Германии уверены, что четвертый срок будет для Меркель последним. Пора, считают в ХДС, подумать о преемнике или преемнице - человеке, который станет их кандидатом в канцлеры на выборах 2021 года. Ведь на раскрутку кандидата требуется время.

Таким человеком может стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). В понедельник, 19 февраля, Ангела Меркель предложила ее кандидатуру на должность генерального секретаря ХДС.

Первая женщина на посту главы МВД

Имя и фамилия премьер-министра самой маленькой федеральной земли Германии - Саара - и для многих немцев представляет собой труднопроизносимую скороговорку. Поэтому в прессе за Аннегрет Крамп-Карренбауэр, всегда носящей характерные прямоугольные очки, прочно закрепилась аббревиатура ее инициалов "АКК", которую и произнести, и запомнить значительно легче.

"АКК" - 55 лет, в 18 лет вступила в ХДС, параллельно с изучением юриспруденции в университетах Трира и Саарбрюккена занималась политикой на коммунальном уровне. В начале нулевых годов она занимала различные министерские посты в земельном правительстве, была, в частности, первой женщиной, да к тому же еще не достигшей 40 лет, на посту министра внутренних дел Саара.

К слову, спорт в Германии относится к компетенции именно МВД. И "АКК" в должности руководителя этого ведомства уговорила своих коллег из других федеральных земель поддержать ее инициативу создания Национального антидопингового агентства Германии (NADA).

Весной 2011 года - после ухода в отставку прежнего премьер-министра Саара - участники местной правящей коалиции, состоявшей из консерваторов, либералов и "зеленых" (так называемая "Ямайка"), хоть и со скрипом, но все же избрали "АКК" его преемницей - первой женщиной - на посту главы земельного кабинета министров. В начале следующего, 2012 года она расторгла столь неустойчивый правительственный союз и после успешных для себя досрочных выборов сформировала коалицию с социал-демократами, которую возглавляет до сих пор.

Успех ХДС в Сааре

"АКК" уже давно называют в Германии возможной преемницей Ангелы Меркель - и на посту председателя ХДС, и в должности канцлера. По опросу, проведенному в декабре прошлого года институтом Forsa, 45 процентов сторонников христианских демократов считали ее самой подходящей на эту роль. Это больше, чем аналогичные показатели любых других деятелей ХДС.

Ей в заслугу ставят особенно впечатляющий успех на земельных выборах в Сааре весной 2017 года. Тогда, вопреки всем прогнозам, сулившим победу переживавшим подъем социал-демократам, "АКК" неожиданно уверенно их опередила и снова возглавила земельное правительство. До абсолютного большинства в земельном ландтаге ей не хватило всего двух депутатских мандатов.

Наблюдатели считают, что именно успех Крамп-Карренбауэр в маленьком Сааре обеспечил смену предвыборного тренда во всей Германии и - в конечном счете - первое место для консерваторов Ангелы Меркель на всеобщих выборах в сентябре 2017 года.

Пост генсека - трамплин на самый верх

В ближайшие дни - еще перед съездом 26 февраля - Меркель собирается назвать имена тех шести христианских демократов, которым она намерена доверить министерства, отходящие к ХДС согласно договоренности по игогам коалиционных переговорах с социал-демократами. Она обещала, что в этом списке будут не только прежние деятели, но и новые лица, в том числе, женские и помоложе.

Пресса называла в их числе и "АКК", которая, с точки зрения наблюдателей, могла бы занять пост министра труда и по социальным вопросам. А до того, как стало известно о том, что МИД Германии остается вотчиной СДПГ, ее, имеющую обширные связи во Франции, считали и возможной руководительницей внешнеполитического ведомства.

Но и пост генерального секретаря - главного менеджера партии - может обеспечить "АКК" необходимую для потенциального кандидата в канцлеры широкую известность и за пределами маленького Саара, стать трамплином на политический Олимп. Если она правильно им распорядится. Так, как это сделала сама Ангела Меркель, занимавшая должность генсека ХДС до того, как была в 2000 году избрана председателем партии, а позднее - канцлером.

"АКК" - не копия Меркель

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр слывут единомышленницами. Политические установки обеих христианских демократок близки, но не идентичны. Обе придерживаются прагматичных взглядов на вещи, обе не претенциозны и не чванливы, обе умеют прислушиваться к мнению экспертов.

Осенью 2015 года - в разгар миграционного кризиса - "АКК" поддержала курс канцлера на прием сотен тысяч беженцев без полагающихся формальностей, выступала против закрытия немецких границ, на чем настаивали и многие консерваторы.

Сейчас, однако, она ратует, в частности, за придирчивую проверку возраста тех беженцев, которые уверяют, что они несовершеннолетние, за более решительную депортацию из Германии мигрантов, скрывающих от властей свои истинные персональные данные.

Кроме того, "АКК" - в отличие от бездетной протестантки Меркель - католичка, мать троих уже взрослых сыновей, считается "консервативной душой" ХДС. Она была против уравнивания в правах однополых союзов с традиционными семьями и против закона, разрешившего вступать в классический брак мужчине с мужчиной и женщине с женщиной.

Приверженность традиционным консервативным ценностям, однако, не мешает "АКК" пользоваться, с одной стороны, поддержкой предпринимательского крыла христианских демократов, а с другой - быть сторонницей МРОТ, государственных программ, позволяющих матерям лучше совмещать работу с воспитанием детей, и женской квоты в правлениях крупных концернов.

А еще - Аннегрет Крамп-Карренбауэр имеет отличное чувство юмора, регулярно - в образе уборщицы саарского ландтага - принимает участие в карнавальных капустниках и даже стала кавалером шуточного немецкого "Ордена за отсутствие занудства".