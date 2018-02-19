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Нидерланды против увеличения взносов в бюджет ЕС после Брекзита
14:30 19.02.2018 |
Нидерланды решительно отвергли требование Еврокомиссии об увеличении бюджета Евросоюза. "Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - говорится в программном документе правительства в Гааге по вопросам финансирования ЕС, выдержки из которого в понедельник, 19 февраля, приводит газета Süddeutsche Zeitung.
Главы государств и правительств стран ЕС впервые обсудят финансирование Евросоюза на период после "Брекзита" в ходе неформального саммита в Брюсселе 23 февраля. Речь идет о периоде с 2021 по 2027 годы. В ожидании этой встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вечером 19 февраля примет в Берлине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Еврокомиссия призвала к увеличению бюджета ЕС с 2021 года на фоне появления новых совместных обязанностей, таких как защита внешних границ ЕС и борьба с терроризмом. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью газете Bild на прошлой неделе выразил мнение, что Германии из-за "Брекзита" придется увеличить свой ежегодный взнос в ЕС минимум на 3 - 3,5 млрд евро.
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