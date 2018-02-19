Президент Банка Латвии задержали в рамках дела о коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщили агентству BNS в бюро премьер-министра Мариса Кучинскиса в воскресенье.

"В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу БПБК", - говорится в заявлении премьера для СМИ.

"Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров", - сообщил М.Кучинскис.

БПБК 16 февраля провело обыски по месту работы И.Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило в субботу ЛТВ. Допрос главы Банка Латвии продолжался до половины второго ночи, сообщило BNS.

Тем временем, по данным агентства, задержан предприниматель Марис Мартинсонс, который занимался микрокредитованием и строительным бизнесом.

БПБК ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

И.Римшевич работает в Банке Латвии с 1992 года, тогда он занимал пост замглавы, он возглавил ЦБ 20 декабря 2001 года.

В свою очередь, министр финансов страны Д.Рейзниеце-Озола заявила накануне журналистам, что И.Римшевич, задержанный ранее после многочасового допроса в антикоррупционном бюро, должен сложить должностные полномочия пока идут следственные действия. Министр не стала комментировать причины задержания главы Банка Латвии.

Тем временем, как сообщил представитель Центробанка Янис Силакалнс, обязанности главы ЦБ будет исполнять заместитель И.Римшевича Зоя Размуса.

Латвийская банковская система на минувшей неделе дважды оказывалась в центре коррупционных скандалов. 13 февраля Минфин США лишил ABLV Bank AS доступа к американской финансовой системе. По данным американских властей, второй по объему активов латвийский банк занимался отмыванием денег, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции. В пресс-релизе ведомства латвийский банк обвиняют в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.