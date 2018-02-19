Политики ФРГ не поддержали отмену санкций против России

Представители ряда политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о постепенной отмене антироссийских санкций после ввода миротворцев ООН на Донбасс, передает газета Bild.

Габриэль на конференции по безопасности в Мюнхегне поддержал идею о вводе "голубых касок" на Донбасс, отметив, что после появления миротворцев на этой территории санкции могут быть постепенно ослаблены.

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что снятие ограничительных мер не приведет к смене нынешнего политического курса России.

"Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом", - приводит Bild его слова.

Представитель "Партии зеленых" Катрин Горинг-Эккардт тоже раскритиковала предложения главы Габриэля о постепенном снятии антироссийских санкций.

"Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций", - сказала она.