Facebook будет проверять заказчиков политической рекламы

Facebook планирует до начала выборов в Конгресс в ноябре нынешнего года приступить к верификации лиц, которые за плату собираются разместить политическую рекламу в этой социальной сети. Чтобы проверить идентичность и местонахождение заказчиков рекламы, связанной с американскими выборами, компания намерена рассылать им открытки почтой США. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщила Кэти Харбат, директор Facebook по глобальной политике.

"Если кто-то использует платное приложение на Facebook, в котором упоминается один из кандидатов на выборах в федеральный орган власти, мы пошлем ему почтовую открытку с кодом, которым он сможет подтвердить, что находится в Соединенных Штатах", - сказала Харбат. Однако это не решит всех проблем, заметила она в интервью Reuters.

Соцсеть вынуждена прибегнуть к "старомодному способу рассылки кодов традиционной почтой", поскольку это, по словам Кэти Харбат, является самым эффективным способом предотвратить ситуацию, в которой россияне покупали политическую рекламу в Facebook, выдавая себя за кого-то другого.

Таким образом Facebook реагирует на требования законодателей, экспертов в области безопасности и общественных организаций, наблюдающих за выборами, которые критикуют социальные сети за то, что они не противодействовали распространению в них политической пропаганды и дезинформации представителями России во время выборов президента США в 2016 году.

Органы юстиции Соединенных Штатов 16 февраля предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам президента США. Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США". "Сговор имел целью нечестными методами ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной деятельности администрации США, для того чтобы позволить обвиняемым вмешаться в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года", - говорится в документе министерства юстиции.