Газпром оспаривает цену газа для Германии

Александра Терентьева, Галина Старинская, Артур Топорков / Ведомости

«Газпром» потребовал пересмотреть цену газа на 2018 г. для германской Uniper (до 2016 г. - E.Оn Global Commodities SE) в арбитраже Стокгольма, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Представитель «Газпром экспорта» подтвердил это. По его словам, Uniper направлено «уведомление о начале арбитражного разбирательства». «Газпром» требует пересмотреть с 1 февраля 2018 г. цены на газ. Представитель Uniper не ответил на запрос «Ведомостей».

«Газпром» продает газ в Европу в основном по долгосрочным контрактам, их цена может пересматриваться раз в 2-3 года при условии «существенных изменений конъюнктуры рынков газа», говорится в отчете «Газпрома» по РСБУ за 2017 г. Каждая сторона контракта вправе требовать пересмотра цены. Споры с некоторыми контрагентами «Газпрома» согласно контрактам рассматривают международные арбитражи, например с британской Shell и польской PGNiG, указано в отчете.

На долю Uniper приходится половина импорта российского газа в Германию. «Газпром» в своем отчете называет Uniper одним из основных клиентов. Да и Германия как страна - крупнейший зарубежный рынок сбыта для «Газпрома».

Сколько платит за газ конкретный покупатель, «Газпром» не раскрывает. Но, как говорил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, в прошлом году средняя экспортная цена «Газпрома» была $196,7 за 1000 куб. м, в январе этого года - $224 за 1000 куб. м.

«Газпром» уже судился с немецкой компанией. В апреле 2014 г. Uniper подала иск к «Газпрому» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен на газ задним числом с 30 октября 2013 г. Источник, близкий к одной из компаний, говорил, что с 2012 г. между компаниями действует «корректирующее» дополнительное соглашение, которое позволяет немцам покупать газ со скидкой. Но «Газпром» отказался давать скидку и в июле 2014 г. подал встречный иск. Разбирательства были прекращены весной 2016 г. Согласно договоренностям E.On заплатила «Газпрому» 800 млн евро. «Коммерсантъ» сообщал, что этот платеж покрывает период 2013-2015 гг. и связан с тем, что спотовые цены на газ, по которым E.On покупала часть российского газа с 2012 г., иногда были выше цен, рассчитываемых по контракту. В итоге немецкая компания и «Газпром экспорт» договорились о корректировке формулы цены на «ближайшие годы». Речь шла о 2016 и 2017 гг., а о ценах на 2018 г. договориться не удалось, поэтому «Газпром» инициировал новое арбитражное разбирательство, сообщают источники «Интерфакса».

«Повышать цены на российский газ контрпродуктивно, учитывая существенную вероятность того, что вал американского СПГ в ближайшие два года может привести к выравниванию цен между хабами и вполне может накрыть не только Азию, но и Европу», - считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Газпрому», чтобы защитить свою долю рынка, напротив, надо будет проявлять гибкость, причем не только в тех регионах, где он традиционно шел на уступки покупателям, но и в таких странах, как Польша и страны Балтии, заключает он.