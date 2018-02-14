Стратегия сопротивления России: какие реформы ждут НАТО

Юрий Онищенко / Европейская правда

Североатлантический альянс впервые с начала "холодной войны" расширяет командную структуру. Министры обороны стран-членов НАТО в среду официально утвердят решение о создании двух новых командных центров - в Европе и США.

Три десятка лет назад у НАТО было 33 командных центра, где работали 22 тысячи сотрудников. На сегодня таких центров только семь. Впрочем, Альянс прекрасно осознает рост угрозы со стороны России и именно из-за нее меняет свою структуру.

Члены НАТО в последние три года увеличивают оборонные бюджеты, закупают и модернизируют военную технику. Теперь необходимо решить другую проблему - устранить препятствия для быстрого передвижения войск и помешать повреждению ключевых коммуникационных сетей.

В НАТО объясняют эти изменения необходимостью отвечать на все современные угрозы, но выделяют ключевые - Россию, терроризм и кибератаки.

"Через много лет после окончания "холодной войны" союзники по НАТО сократили расходы на оборону, сократили свои военные потенциалы. И мы пытались создать партнерство с Россией. После незаконной аннексии Крыма в 2014 году, после дестабилизации на востоке Украины, за которую отвечает Россия, мы видим, что Россия ведет себя все более настойчиво", - подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Военный Шенген" как залог мобильности

Новое командование, которое создадут в Европе (Support command), будет отвечать за логистику войск, военной техники и оборудования. Главная цель НАТО - обеспечить их быстрое передвижение по территории Европы. "Это ключевая часть нашего механизма коллективного сдерживания и защиты", - подчеркивал Столтенберг накануне министерской встречи в Брюсселе.

Перемещение техники по территории стран-союзников действительно более проблематично, чем может показаться, а иногда доходит до совсем странных казусов.

Так, недавно немецкая полиция задержала колонну с американскими гаубицами.

Их везли из Польши, а тамошние правила перевозки отличаются от немецких. В итоге гаубицы на три дня опоздали на военные учения. Можно только представить последствия задержки в случае реальной военной необходимости в таком вооружении.

Чиновники НАТО рассказывают, что иногда процедура принятия решений о перемещении техники занимает до шести недель. "На фоне потенциальных угроз - это непозволительно долгое время, нужен максимально простой механизм", - рассказал ЕП один из собеседников.

Место расположения логистического штаба пока не утверждено. Один из чиновников НАТО неофициально подтвердил, что свои услуги предложила Германия. Немецкие СМИ также об этом недавно сообщали и даже называли регионы - Кельн и Бонн на западе страны, где уже размещены руководящие и командные органы Бундесвера.

Выбор Германии, в центре Европы, выглядит логичным, ведь оттуда в случае необходимости можно будет быстро перебрасывать войска, например, в страны Балтии или Польшу, которые нервничают из-за размещения российских "Искандеров" в Калининградской области.

В конце прошлого года немецкое издание Der Spiegel опубликовало данные внутреннего отчета НАТО, в выводах которого прямо указывается, что способность блока быстро развертывать войска по всей Европе "атрофировалась с конца "холодной войны". С тех пор военные угрозы угасли, европейские дипломаты больше направляли свои усилия на другие проекты - в том числе на укрепление ЕС.

Кстати, сейчас Евросоюз всячески поддерживает НАТО в вопросе создания так называемого "военного Шенгена". Еврокомиссия в прошлом году утвердил шаги, необходимые для устранения препятствий, мешающих быстрому перемещению военной техники и персонала. В марте план действий по военной мобильности предложат государствам-членам ЕС.

Защита под водой

Второй центр (Joint Force command for the Atlantic) будет создан по ту сторону Атлантики, скорее всего, в США. Министр обороны Джеймс Мэттис уже заявил о готовности американцев разместить новый штаб, и в НАТО намекнули, что примут это предложение.

Основной задачей центра будет защита морских коммуникаций между Европой и Северной Америкой и связанной критической инфраструктуры.

"Командование будет играть важную роль в кризисах и конфликтах. 80% коммуникационных сетей идут морскими путями, и мы должны обеспечить их безопасность на море и под водой", - отмечает Столтенберг.

Проще говоря, в НАТО серьезно обеспокоены тем, что Россия может намеренно повредить подводные кабели, которые обеспечивают связь между Европой и Северной Америкой.

Командующий подводных сил НАТО Эндрю Леннон недавно подтвердил, что Россия "явно проявляет интерес" к подводной инфраструктуре Альянса. "Сейчас мы наблюдаем такую ​​подводную деятельность вокруг подводных кабелей, которой никогда не видели", - заявлял он.

Столтенберг также неоднократно говорил, что активность российских субмарин - наибольшая со времен "холодной войны".

Россия за последние годы сделала значительные инвестиции во флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года на воду спустили дополнительные 13 субмарин, они активно действуют в Средиземном море и в Атлантике. Для сравнения: в Германии по состоянию на осень прошлого года не было ни одной подводной лодки, способной выйти на боевое дежурство - все шесть вышли из строя и требовали ремонта.

В НАТО не скрывают дефицита техники в своих военно-морских силах.

"После завершения "холодной войны" Альянс сократил свои мощности на море, особенно в части противостояния подводным лодкам. Мы проводили меньше учений и потеряли навыки", - говорил Столтенберг в декабре 2017-го.

Именно поэтому НАТО также планирует расширить командный пункт Военно-морских сил в Великобритании. Альянс намерен увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуда. Сейчас там работают около 300 человек, НАТО планирует увеличить штат на 100-200 сотрудников.

Командование в Атлантике также будет контролировать и координировать перемещения по воздушным и морским путям между Северной Америкой и Европой. Формально это даже не создание нового центра, а возобновление его работы, ведь такой центр уже функционировал на американской территории во время "холодной войны".

После сегодняшней встречи министров в Брюсселе для НАТО начинается новая фаза - распределение обязанностей и подготовка детального плана функционирования штабов. Работа продлится несколько месяцев.

В июне, перед саммитом, НАТО получит обновленную структуру для быстрого реагирования на угрозы.