Британские границы не готовы к Brexit

Правительственные задержки, неопределенность и нехватка ресурсов привели к тому, что британские границы оказались неподготовленными для Brexit, согласно данным парламентского отчета, пишет Reuters.

Отсутствие ясности в отношении иммиграции создает тревогу для граждан Евросоюза в Великобритании и ставит и так перерабатывающих сотрудников миграционных служб в тяжелое положение, отмечается в документе.

"Правительство, похоже, не ценит грандиозный бюрократический вызов, с которым они сталкиваются, или сколько времени и ресурсов им нужно для планирования Brexcit", - сказано в сообщении.

В докладе комитета внутренних дел палаты общин были раскритикованы задержки с публикацией так называемой "Белой книги", в которой излагаются правительственные планы по поводу иммиграции после Brexit.

Офис премьер-министра Терезы Мэй заявил, что рассматривает различные варианты иммиграционной системы после Брекзита и намерено изложить свои первоначальные планы тогда, когда они будут готовы.

Но комитет заявил, что парламент вскоре будет отрицать неспособность установить цели по иммиграции, что повлияет на возможность обсудить эти планы до их завершения.

"Это неприемлемо, - добавили в комитете. - Мы ожидали ответа на эти вопросы в "Белой книге" с большой задержкой, но ее публикация была отложена, и она может не появиться до конца этого года".

Мэй ранее предупредила, что европейские граждане, которые будут прибывать в Британию после Brexit, могут потерять некоторые права, из-за чего между Соединенным Королевством и ЕС появилось дополнительное напряжение в ходе переговоров о возможном переходном периоде.

Борьба с иммиграцией была ключевой причиной, по которой британцы проголосовали за выход из ЕС в 2016 г. после большого притока граждан ЕС, особенно из более бедных стран Восточной Европы.